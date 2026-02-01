Haberler

Gülnar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zeynel Nar yeniden görevine seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gülnar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zeynel Nar, yeniden görevine seçildi.

Gülnar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zeynel Nar, yeniden görevine seçildi.

Odanın Olağan Genel Kurulu Toplantısı, Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Tek listeyle yapılan seçimde Nar, yeniden başkanlık görevine getirildi.

Nar, yaptığı konuşmada esnafın sesi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de esnafla iç içe bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirterek, "Esnafımıza her konuda yardımcı oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz. Düzenli olarak yaptığımız toplantılarla esnafımızın sorunlarını bizzat kendilerinden dinliyor, çözüm yollarını birlikte geliştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun

Vasiyetini yıllar önce açıklamış: En çok istediğim şey...
Epstein belgelerinde 'Bill Gates' detayı

Dünyayı sarsan skandalda mide bulandıran "Bill Gates" detayı
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü

Hangi cezaevine götürüldüğü merak konusuydu! Belli oldu
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun

Vasiyetini yıllar önce açıklamış: En çok istediğim şey...
ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı

Türkiye'deki ABD büyükelçiliği ile ilgili ilginç karar
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?