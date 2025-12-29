Haberler

Mersin'de kadınların nar ekşisi mesaisi

Mersin'de kadınların nar ekşisi mesaisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Gülnar ilçesindeki Gezendi Mahallesi'nde kadınlar, el yapımı nar ekşisi kaynatma geleneğini sürdürüyor. İmece usulü üreterek hem sağlıklı besin elde eden hem de ev ekonomisine katkı sağlayan kadınlar, doğal ürünlerin önemine dikkat çekiyor.

MERSİN'in Gülnar ilçesi Gezendi Mahallesi'ndeki kadınlar, el yapımı nar ekşisi kaynatma geleneğini yaşatıp, imece usulü üretim yapıyor.

İlçedeki Gezendi Mahallesi'nde sağlık deposu nar ekşisinin zahmetli yolculuğunda kadınlar, birbirine destek vererek doğal ürün elde ediyor. Toplanan narlar ayıklandıktan sonra saatlerce kazanda kaynatılıp, sofraları tatlandıracak hale getiriliyor. İmece usulü üretim yapan kadınlar sağlıklı üretim yaparak ev ekonomisine katkı da sağlıyor. 90 yaşındaki Şerife Akkan, ömrünün sağlıkla geçmesini doğal beslenmeye borçlu olduğunu belirterek, "Her şeyin doğalı şifa kaynağıdır" dedi.

'ÇOĞU SOSTAN İBARET'

Havva Akkan (55) ise nar ekşisi üretiminin sabır, emek ve ustalık istediğini vurgulayarak, hazırladıkları doğal ürünleri 5 yıl bozulmadan tüketebildiklerini kaydetti. Akkan, "Bir kazan nar ekşisi için saatlerce uğraşıyoruz. Piyasada nar ekşisi diye satılan ürünlerin çoğu sadece sostan ibaret. Biz hem sağlıklı, doğal ürün üretip-tüketiyoruz hem de Anadolu'muzun geleneğini sürdürüyoruz. Nar ekşisinin sağlığa faydaları da saymakla bitmez. Antioksidan özelliğiyle bulunmaz nimet" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi

Günlerdir gözaltındaki Erden Timur ve 25 kişi hakkında yeni gelişme
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı, 7 polis yaralandı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Çatışma saatlerdir sürüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Fenerbahçe'den istediği isim taraftarı çıldırtacak
Suriye paradan iki sıfır atıldı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Komşu ülke paradan iki sıfır attı! Yeni banknotlar tedavüle girdi
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şaşkınlık yarattı

'Kim Milyoner Olmak İster'de şok eden anlar! İlk soruda elendi
Lemina'yı yıkan, Galatasaray taraftarını sevindiren gelişme

Lemina'yı yıkan, taraftarı sevindiren gelişme
Samsunspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Fenerbahçe'den istediği isim taraftarı çıldırtacak
Herkes sattı, o direndi! Betonun ortasında bakın ne yapıyor

Herkes sattı, o direndi! Betonun ortasında bakın ne yapıyor
Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü

Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü