Guizhou Eyaleti Enerji Dönüşümünde Önemli Adımlar Atıyor

GUİYANG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaleti, son yıllarda enerji dönüşümünde önemli adımlar atarak kapsamlı bir enerji üssü kurma çalışmalarını hızlandırdı. Eyalet bir yandan gelişmiş kömür yakıtlı elektrik üretim tesisleri inşa ederken, diğer yandan rüzgar, güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimine yönelik planlı yatırımlar gerçekleştirdi.

Guizhou Enerji İdaresi'nin verilerine göre, 2025'in haziran ayı sonu itibarıyla eyaletin toplam kurulu enerji üretim kapasitesi 100 milyon kilovatı aştı. Bu kapasitenin yüzde 60'ından fazlası temiz enerji kaynaklarından oluşuyor.