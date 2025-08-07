Guizhou Eyaleti Enerji Dönüşümünde Önemli Adımlar Atıyor

Guizhou Eyaleti Enerji Dönüşümünde Önemli Adımlar Atıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Guizhou eyaleti, enerji dönüşüm sürecinde kapsamlı bir enerji üssü kurma çalışmalarına hız verirken, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. 2025'te toplam kurulu enerji üretim kapasitesi 100 milyon kilovatı aşacak.

GUİYANG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaleti, son yıllarda enerji dönüşümünde önemli adımlar atarak kapsamlı bir enerji üssü kurma çalışmalarını hızlandırdı. Eyalet bir yandan gelişmiş kömür yakıtlı elektrik üretim tesisleri inşa ederken, diğer yandan rüzgar, güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimine yönelik planlı yatırımlar gerçekleştirdi.

Guizhou Enerji İdaresi'nin verilerine göre, 2025'in haziran ayı sonu itibarıyla eyaletin toplam kurulu enerji üretim kapasitesi 100 milyon kilovatı aştı. Bu kapasitenin yüzde 60'ından fazlası temiz enerji kaynaklarından oluşuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir yıldız transfer daha

25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir bomba daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaydıraktan fırlayan kadının çarptığı küçük çocuğun karaciğeri yırtıldı

Kaydıraktan fırlayan kadının çarptığı küçük çocuğun karaciğeri yırtıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.