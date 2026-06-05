Güdül'de hayvan yetiştiricilerine destek ödemesi yapıldı
Güdül Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen proje kapsamında 151 hayvan yetiştiricisine 4 bin 950 lira destek ödemesi yaptı.
Güdül Belediyesince 151 hayvan yetiştiricisine destek ödemesi yapıldı.
Güdül Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen "Veteriner Hekimliği Hizmet Projesi" kapsamında başvuruda bulunan yetiştiricilere, 4 bin 950 lira destek sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, ödemelerin "Başkent Kart" hesaplarına yapıldığı kaydedildi.
Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, üretimin, üreticinin, emeğin ve kırsal kalkınmanın yanında olmaya devam edeceklerini aktardı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak