Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, İl Gençlik ve Spor Müdürü'nü Ziyaret Etti
Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çelik ile yaptığı ziyarette, ilçede gerçekleştirilecek spor faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çelik'i ziyaret etti.
Doğanay, Çelik'i ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.
İlçede yapılacak spor faaliyetleri verimli bir görüşmede bulunduklarını belirten Doğanay, planladıkları faaliyetleri hayata geçireceklerini kaydetti.
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