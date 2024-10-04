Üye Girişi
Haberler

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, İl Gençlik ve Spor Müdürü'nü Ziyaret Etti

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, İl Gençlik ve Spor Müdürü'nü Ziyaret Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çelik ile yaptığı ziyarette, ilçede gerçekleştirilecek spor faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çelik'i ziyaret etti.

Doğanay, Çelik'i ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

İlçede yapılacak spor faaliyetleri verimli bir görüşmede bulunduklarını belirten Doğanay, planladıkları faaliyetleri hayata geçireceklerini kaydetti.

???????

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Yerel Haberler Mehmet Doğanay Mustafa Çelik Politika Gençlik Güncel Güdül Spor

Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

 Seçil Erzan'dan çok konuşulacak sözler: Yüzümde sigara söndürdüler

Seçil Erzan'dan çok konuşulacak sözler: Yüzümde sigara söndürdüler

 Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var

Rüzgar tersine döndü! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
Pikabı bile bile üzerlerine sürüp çok sayıda araca çarparak kaçtı! Yaralılar var

Pikabı bile bile üzerlerine sürüp çok sayıda araca çarparak kaçtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marburg virüsü nedir, belirtileri neler, nasıl bulaşır? Marburg virüsü Türkiye'de görüldü mü? KPSS 60 puanla ne olunur? Türkiye Karadağ maç bileti nasıl alınır, biletler kaç TL? Beyoğlu'nda genç kızı taciz edenler kim, yakalandılar mı, tutuklandılar mı? 5 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, İkizler, Balık, Akrep burcu yorumu! 5 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Bu hafta sonu hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu 8. hafta programı! Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak ÖSYM? SON DAKİKA: Seçil Erzan davasında ne oldu? Seçil Erzan savunmasında ne dedi? Osimhen değeri düştü mü (100 milyon Euro)? Osimhen Transfermarkt güncel değeri ne, kaç milyon euro? En Nesyri Transfermarkt değeri güncellendi! En Nesyri piyasa değeri ne kadar oldu? SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2024 | Bu Pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alıyor?
title