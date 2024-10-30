Güce'de Kahverengi Kokarca İle Mücadele Toplantısı Düzenlendi

Güce ilçesinde kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele, bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kaymakamlık Salonunda, Kaymakam Muhammet Ali Bayraktar başkanlığında organize edilen toplantıda, fındık üreticilerine zararlıya karşı mücadelede yapılacak çalışmalar aktarıldı.

Ziraat mühendisi İsmail Bayrak, üreticileri zor duruma sokan bu tehdidi ortadan kaldırmak için birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Zararlıya karşı biyolojik ve kimyasal mücadele gerçekleştirileceğini belirten Bayrak, kahverengi kokarcanın kışı geçireceği alanlarda tedbir alınması gerektiğinin altını çizdi.

Bayrak, kahverengi kokarcayla ilgili tuzakların çiftçilere dağıtıldığını vurguladı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Yıldız, Güce Ziraat Odası Başkanı Salim İslam, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.