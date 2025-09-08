Haberler

Göynücek'te Arılı Kovan Tespiti Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Göynücek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, arıcılık yapan üreticilere yönelik kovan tespit çalışmaları yaptı. Çalışmalar sayesinde mevcut kovan sayıları kayıt altına alınarak güncel veriler oluşturuldu.

Göynücek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, arıcılık faaliyetlerini sürdüren yetiştiricilere yönelik arılı kovan tespit çalışmaları gerçekleştirdi.

İlçede yürütülen saha çalışmaları kapsamında üreticilerin mevcut kovan sayıları kayıt altına alınarak güncel veriler oluşturuldu.

Yetkililer ise yapılan tespitlerin hem arıcılık sektörünün gelişimine katkı sağlayacağını hem de destekleme programlarının daha sağlıklı yürütülmesine imkan tanıyacağını belirtti.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
