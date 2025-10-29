Haberler

Görme Yetersizliği Olan Gençler Cumhuriyet Bayramı'nı Mogan Gölü'nde Kürek Çekerek Kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marka Şehir Ankara Derneği (MARŞAD) organizasyonunda, görme yetersizliği olan gençler, Cumhuriyet Bayramı'nı Mogan Gölü'nde yaptıkları kürek etkinliğiyle kutladı. Farklı üniversitelerden gelen öğrencilerle birlikte iki gün süren eğitimde, gençler senkronize hareket etmeyi öğrenerek keyif dolu anlar yaşadı.

Marka Şehir Ankara Derneği (MARŞAD) koordinasyonunda görme yetersizliği olan gençler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Mogan Gölü'nde kürek çekerek kutladı.

MARŞAD, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için farklı üniversitelerden öğrenciler ile görme yetersizliği olan 17 genci Gölbaşı'ndaki Mogan Gölü'nde bir araya getirdi.

MARŞAD Başkanı ve Proje Koordinatörü Zuhal Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Bayramı'nı farklı bir etkinlikte kutlamak istediklerini anlattı.

Bu kapsamda Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı ile bir görüşme yaparak eğitim talep ettiklerini aktaran Erol, Atılım Üniversitesi Kürek Kulübü sporcularıyla iki gün boyunca gençlerin kürek eğitimi aldıklarını bildirdi. Erol, şunları kaydetti:

"Ankara deniz kenarı değil ama suda kutlamak keyifli olur diye düşündük. Bizim de denizimiz Gölbaşı Mogan Gölü. O sebeple iki günlük eğitimimizde gençler, hocalar eşliğinde senkronize hareket etmeyi ve kürek tutmayı öğrendiler, çok güzel keyifli zaman oldu. Hem buraları tanıma şansı oldu arkadaşların hem de çok heyecanlandılar, ben de çok heyecanlandım. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının bize armağan ettiği Cumhuriyetin kutlanması çok önemliydi. 102. yılımız kutlu olsun."

Etkinlikte, görme engelli gençler, rehber öğrenciler eşliğinde 10. Yıl Marşı söyleyerek kanolara yerleştirildi.

Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte gençler, hocaların koordinatörlüğünde gölde kürek çekti.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Onu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor: 'Yaşasın Cumhuriyet' notuyla çocukluk fotoğraflarını paylaştı

Bu çocuğu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.