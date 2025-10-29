Görme Yetersizliği Olan Gençler Cumhuriyet Bayramı'nı Mogan Gölü'nde Kürek Çekerek Kutladı

Marka Şehir Ankara Derneği (MARŞAD) koordinasyonunda görme yetersizliği olan gençler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Mogan Gölü'nde kürek çekerek kutladı.

MARŞAD, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için farklı üniversitelerden öğrenciler ile görme yetersizliği olan 17 genci Gölbaşı'ndaki Mogan Gölü'nde bir araya getirdi.

MARŞAD Başkanı ve Proje Koordinatörü Zuhal Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Bayramı'nı farklı bir etkinlikte kutlamak istediklerini anlattı.

Bu kapsamda Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı ile bir görüşme yaparak eğitim talep ettiklerini aktaran Erol, Atılım Üniversitesi Kürek Kulübü sporcularıyla iki gün boyunca gençlerin kürek eğitimi aldıklarını bildirdi. Erol, şunları kaydetti:

"Ankara deniz kenarı değil ama suda kutlamak keyifli olur diye düşündük. Bizim de denizimiz Gölbaşı Mogan Gölü. O sebeple iki günlük eğitimimizde gençler, hocalar eşliğinde senkronize hareket etmeyi ve kürek tutmayı öğrendiler, çok güzel keyifli zaman oldu. Hem buraları tanıma şansı oldu arkadaşların hem de çok heyecanlandılar, ben de çok heyecanlandım. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının bize armağan ettiği Cumhuriyetin kutlanması çok önemliydi. 102. yılımız kutlu olsun."

Etkinlikte, görme engelli gençler, rehber öğrenciler eşliğinde 10. Yıl Marşı söyleyerek kanolara yerleştirildi.

Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte gençler, hocaların koordinatörlüğünde gölde kürek çekti.