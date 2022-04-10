Gönüllü öğrenciler ihtiyaç sahibi ailelere yardım ediyor

KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrencilerin gönüllü destek verdiği "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelerin evinde bakım ve onarım yapılıyor.

Toplumda yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında öğrenciler, öğretmenleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin elektrik tesisatlarını onarıyor, evdeki mobilyalarının tamirini yapıyor ve aileler için yeni mobilyalar üretiyor.

Ailelere çeşitli konularda rehberlik yapan öğrenciler, ihtiyaç duydukları konularda imkanları ölçüsünde onlara yardımcı olarak yanlarında olduklarını gösteriyor.

Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Teknik Müdür Yardımcısı Mehmet Haşlak, AA muhabirine, yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi amacıyla yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin eksiklerini gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerin projede gönüllü görev aldığını belirten Haşlak, şöyle konuştu:

"Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor Projesi kapsamında öğrencilerimiz ve bölüm öğretmenlerimiz okulumuzun çevresindeki ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ediyor. Ziyaret esnasında ailelerimizin ihtiyacı olan bakım, onarımdan tutunda diğer rehberlik yapılması gereken konulara kadar yapıp ailelerimize destek veriyoruz. Rehberlik servisimiz hijyen ve koronavirüs ile ilgili yapılması gereken konulara kadar bilgilendirmeler yapıyor. Bunun yanında ailelerimizin evlerinde ihtiyaç duyulan onarımlarını yapıp onlara destek vermeye çalışıyoruz." dedi.

"Kalplere dokunmaya çalışıyoruz"

Proje kapsamında üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını ifade eden Haşlak, "İlk olarak ailelerin ihtiyaçlarını belirliyoruz. Bu süreçte elektrik tesisatı onarımı, mobilya ve benzeri ev eşyalarının onarımını gerçekleştirip, masa ve dolap gibi mobilyalar üretiyoruz. Kalplere dokunmaya çalışıyoruz. Onların ihtiyaçlarını giderdiğimizde hem biz mutlu oluyoruz hem karşı tarafı mutlu ediyoruz. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz gönüllü oluyorlar. İşlerini seve seve yapıyor. Çalışmayla birlikte ailelerimizle tanışmış oluyoruz. Yaşadıkları sosyal hayata birebir şahit oluyoruz. Öğrencilerimizle nasıl bir ortamda yaşadıklarını görüyoruz. Eksikleri, sıkıntıları neler daha iyi anlıyoruz. Proje kapsamında her ay 10 aileye ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Onların mutluluğu bizleri de mutlu ediyor"

Projede görev alan fizik öğretmeni Mehmet Gülli Ağat, birkaç ay önce başlattıkları "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor Projesi"nde görev aldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Ailelerin ihtiyacına göre çalışma yaptıklarını anlatan Ağat, "Projemizde okul olarak ziyaret ettiğimiz ailelerin ihtiyacını belirleyip buna göre çalışma başlatıyoruz. Kimi ailelere, kitaplı, yatak, masa veya mobilya yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalara bazı firmalar da destek sunuyor. Örneğin bugün ziyaret ettiğimiz ailenin küçük kızı bize 'benim kendime ait hiç yatağım olmadı' dedi. Bu bizi çok duygulandırdı. Okulda öğrencilerin yaptığı yatağı getirip teslim ettik, çok mutlu oldu. Onların mutluluğu bizleri de mutlu ediyor." diye konuştu.

Mobilya bölümü 10. sınıf öğrencisi Yunus Emre Sert de projede gönüllü olarak görev aldığını belirtti.

Yaptığı işten çok mutlu olduğunu belirten Sert, "Öğretmenlerimizle birlikte ihtiyaç sahipleri için ihtiyacı olan kitaplık, yatak, sehpa, tv ünitesi gibi ürünler yapıyoruz. Bunun yanında diğer arkadaşlarımızda evdeki onarımları yapıyor. Yaptığımız iş çok önemli, birilerinin ihtiyacın gidermek çok güzel. Elimizden geldiği müddetçe devam etmek istiyoruz. İmkanlarımız el verdiği kadar ailelere ulaşırız inşallah." dedi.

11. sınıf öğrencisi Furkan Yörük ise okulda eğitim görürken yaptıkları üretimle para kazandıklarını, bunun yanı sıra da ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.