Haberler

Gömeç'te 50 Bin Enginar Fidesi Dağıtıldı

Gömeç'te 50 Bin Enginar Fidesi Dağıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Belediye Başkanı Melih Bağcı'nın katıldığı bir törenle 50 bin enginar fidesi üreticilere ve vatandaşlara dağıtıldı. Bağcı, enginarın ilçede önemli bir kazanç kaynağı haline geldiğini vurguladı.

Balıkesir'de Gömeç İlçe Belediyesi tarafından temin edilen 50 bin enginar fidesi üreticilere ve vatandaşlara dağıtıldı.

Nuri Bozyel Kültür Merkezi'nde Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı'nın katılımıyla gerçekleşen fide dağıtım töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bağcı, törende yaptığı konuşmada, enginarın ilçede her geçen yıl daha fazla kazanç sağlayan bir ürün haline geldiğini belirterek, "Çiftçimize destek olabilmek adına 50 bin enginar fidesi dağıtma kararı aldık. 'Üreten Gömeç' vizyonumuzla, hem çiftçimizi hem de üretmek isteyen her vatandaşımızı desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

Enginar fidelerini teslim alan kırsal Kuyualan Mahallesi Muhtarı İlhan Kural da projenin çiftçiler için güzel ve örnek bir çalışma olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposu yangınında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Bülent Ersoy ve Cengiz İmren bu akşam Günay Ankara'da

Türk müziğinin iki dev ismi bu akşam aynı sahnede buluşuyor
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.