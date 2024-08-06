Gölyaka Ziraat Odası, mevsimlik tarım işçilerinin yevmiyelerine tavan fiyat uygulaması getirdi

Gölyaka Ziraat Odasınca kente fındık toplamaya gelen mevsimlik tarım işçilerinin yevmiyelerine tavan fiyat uygulaması getirildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, işçi yevmiyeleri ve çalışma saatlerinin belirlenmesi amacıyla oda binasında İl Genel Meclis Üyesi Musa Yirmibeş, Gölyaka Ziraat Odası Başkanı Metin Şirin, Muhtarlar Dernek Başkanı Haluk Atile, dayı başları ve fındık çavuşlarının katılımıyla toplantı yapıldı.

Toplantıda işçilerin yevmiyesinin tavan fiyatı 950 lira, çalışma saatleri 07.00-18.00 olarak belirlendi. İmzalanan protokolle bahçe sahiplerinin her ayrı yer için her gün bir yevmiye ve yol ücreti ilave etmesi taraflar arasında karara bağlandı.

Oda Başkanı Şirin, AA muhabirine, belirsiz fiyatlar verilerek üreticilerin mağdur olduğunu görünce heyet oluşturduklarını, tavan fiyat getirilmesi için dayı başları ve çavuşlarla protokol imzaladıklarını belirterek, yeni fındık sezonunun tüm çiftçi ve çalışanlara hayırlı olmasını diledi.