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Golden Global'in faaliyet izni BDDK kararıyla kaldırıldı, Resmi Gazete'de yayımlandı

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BDDK, Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyet iznini 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesi kapsamında kaldırdı. Karar, BDDK Kurulu'nun 4 Kasım Çarşamba günkü toplantısında alındı ve Resmi Gazete'de yayımlandı.

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından, Golden Global Yatırım Bankası'nın faaliyet izninin kaldırmasına yönelik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

BDDK Kurulu'nun 4 Kasım Çarşamba günkü toplantısında, yapılan inceleme sonucunda Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyet izninin 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 71'inci maddesinin birinci fırkasının (c) bendi çerçevesinde kaldırılmasına karar vermesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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