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Gölcük'te motosiklet denetimi: 27 kişiye ceza

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde trafik polisleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine motosikletlilere yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Trafik ekiplerince ilçe genelinde yapılan uygulamada 150 motosiklet kontrol edildi. Çalışma kapsamında abartı egzoz kullanan, kasksız ve plakasız motosiklet süren 27 kişiye para cezası uygulandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde trafik polisleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine motosikletlilere yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Trafik ekiplerince ilçe genelinde yapılan uygulamada 150 motosiklet kontrol edildi.

Çalışma kapsamında abartı egzoz kullanan, kasksız ve plakasız motosiklet süren 27 kişiye para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Kocaeli trafik Gölcük Güvenlik Trafik Spor Güncel Haberler

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