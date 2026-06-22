Başkentteki kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce dün Gölbaşı'nda çalışma yürütüldü.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda, 1350 kilogram kıyılmış tütün, 110 kilogram kaçak nargile tütünü, 200 bin boş pipo tütünü paketi, 14 bin 260 paket kaçak sigara, 4 bin kaçak puro, 100 kaçak elektronik sigara ve 90 kaçak muhtelif eşya ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.