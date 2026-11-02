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Gölbaşı Bereket Kadın Kooperatifine üretim tesisi 10 yıllığına tahsis edildi

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Gölbaşı Bereket Kadın Kooperatifine üretim tesisi 10 yıllığına tahsis edildi
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Gölbaşı'nda kadınların üretime katılımını desteklemek için kurulan Bereket Kadın Kooperatifinin açılışı Oğulbey Mahallesi'nde yapıldı. Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulan üretim tesisi, 10 yıllığına kooperatifin kullanımına tahsis edildi.

Gölbaşı ilçesinde kadınların üretime ve ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla kurulan Gölbaşı Bereket Kadın Kooperatifinin açılışı yapıldı.

Oğulbey Mahallesi Köy Yaşam Merkezi'nde düzenlenen törene Kaymakam Erol Rüstemoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Başer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Soner Ergün, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esmek, Kooperatif Başkanı Aslı Kocaay, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Kaymakam Rüstemoğlu, tesisin önceki Gölbaşı Kaymakamı mevcut Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın girişimleriyle hazırlanan proje kapsamında hayata geçirildiğini belirtti.

Ankara Kalkınma Ajansının finansman ve desteğiyle kurulan tesisin sürdürülebilirliğine önem verdiklerini ifade eden Rüstemoğlu, ajansın izniyle merkezin 10 yıllığına kooperatifin kullanımına tahsis edildiğini söyledi.

Rüstemoğlu, tesiste gerçekleştirilecek üretimin Oğulbey Mahallesi'ne, Gölbaşı'na ve ülke ekonomisine katkı sağlamasını temenni etti.

Kooperatif Başkanı Aslı Kocaay da hayalle başlayan projenin dayanışma ve desteklerle gerçeğe dönüştüğünü belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar üretim tesisini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA
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