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Gökçeada'da Ruhsatsız Otel ve Pansiyonlar Mühürlendi

Gökçeada'da Ruhsatsız Otel ve Pansiyonlar Mühürlendi
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde denetimler sonucu turizm işletme belgesi bulunmayan 20 otel ve pansiyon mühürlendi. İlgili ekipler, işletmeleri bilgilendirerek kapılarına mühür asıldı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde turizm işletme belgesi bulunmayan otel ve pansiyonlar mühürlendi.

Çanakkale Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran, Gökçeada Kaymakamı Nurbaki Yalçın, Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, ilçede yapılan denetimler sonucu evrak eksiği bulunduğu tespit edilen otel ve işletmelere, zabıta ve polis ekibi eşliğinde gitti.

Otel ve pansiyon sahipleri, mühürleme işlemi öncesi ilgililer tarafından bilgilendirildi. Daha sonra zabıta ekiplerince otel ve pansiyonların kapılarına üzerinde "İşyerinizin turizm işletme belgesi almadığı tespit edilmiştir." yazılı belge asılarak, mühürleme işlemi gerçekleştirildi.

Bugün yapılan denetimde Çınarlı köyünde 3, Bademli köyünde 5, Uğurlu köyünde 12 otel ve pansiyonun mühürlenerek faaliyetinden men edildiği öğrenildi.

Gökçeada'daki otel ve pansiyon denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Efe Kansu - Güncel
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