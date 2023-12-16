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Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu

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Şırnak'ta bulunan yaylalara gelen göçerler, havaların soğumasıyla birlikte memleketlerine doğru yola koyuluyor. Binlerce kuzu ve koyunla birlikte gece geç saatlerinde Cizre ilçe merkezinden geçip Nusaybin, Midyat ve İdil tarafına gidiyorlar.

Cizre'de gecenin sessizliğini kuzu ve koyunların ayak sesleri bozdu

Şırnak'ta göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu devam ediyor

Ekmek parası için göçebe bir hayat yaşıyorlar

ŞIRNAK - İlkbahar mevsiminde civar illerden Şırnak'ta bulunan yaylalara gelen göçerler, havaların soğumasıyla birlikte memleketlerine doğru yola koyuldu.

Şırnak'ta serin yaylalara gelerek yaz mevsiminin bunaltıcı sıcağından kaçan göçerler, şimdi ise kış aylarının başlaması ile birlikte çıktıkları zorlu ve yorucu dönüş yolculuklarına devam ediyor. Civar illerden Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin, Kahnicemet, Hale ve Meydan yaylalarında altı ay konaklayan göçerler kış aylarının başlaması ile birlikte binlerce kuzu ve koyun ile birlikte memleketlerine doğru yola koyulmaya başladı. Faraşinden dönen binlerce kuzu ve koyun gece geç saatlerinde Cizre ilçe merkezinden geçip Nusaybin, Midyat ve İdil tarafına gitti.

Beytüşşebap'taki Faraşin yaylasından Nusaybin'e gideceklerini ifade eden Nuri Baykara, "İki aydan beri yollardayız. Havalar soğuduğu için memleketimize dönüyoruz. On gün sonra evlerimizde olacağız" dedi.

35 gün önce Faraşinden yola çıktıklarını ve İdil'e gideceklerini ifade eden Aydın Baykara ise "Normalde kırsaldan gidiyoruz ancak Cizre'ye gelince mecburen karayolundan gitmek zorunda kalıyoruz. Ama bu zorlu yolculuğumuz bir kaç gün sonra İdil'e varmamız ile birlikte son bulacak" diye konuştu.

Yaklaşık altı ay konakladıkları Faraşin yaylasından döndüklerini ifade eden Abdullah Bayar ise Midyat'a gitmek için iki aydan bu yana yollarda olduklarını söyledi. Bayar, "Ekmek parası için işimizi yapmak zorundayız. Bizden önce dedelerimiz babalarımız bu mesleği yapıyordu, şimdi ise biz yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Beytüşşebap Şırnak Ekmek Haberler

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