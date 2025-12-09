Girit'te çiftçi protestoları nedeniyle Nikos Kazancakis Havalimanı kapalı

Girit'in Kandiye kentindeki Nikos Kazancakis Havalimanı, çiftçilerin protestoları nedeniyle geçici olarak kapalı tutuluyor.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, havalimanının yeniden hizmete açılıp açılmayacağı, çiftçi temsilcilerinin bugün yapacağı değerlendirme toplantısında alınacak kararlara bağlı olacak.

Dün sabah protestocuların pist alanına girmesiyle kapatılan havalimanı, güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından 17.00–23.00 saatleri arasında sınırlı süreyle hizmet verdi.

Çiftçilerin pistten çekilme kararı alması üzerine, terminalde bekleyen yolcuların o saatte seyahat edebilmeleri sağlandı.

Gün içinde yapılacak genel toplantıda, çiftçilerin eyleminin sürdürülüp sürdürülmeyeceği netlik kazanacak.

Bu arada, güvenlik önlemlerinin artırılması amacıyla Atina'dan bölgeye ek polis birimlerinin gönderilmesinin planlandığı bildirildi.

Girit Çiftçiler Birliği Başkanı Lefteris Triantafillakis, polisin dün yaptığı müdahale sırasında plastik mermi kullanması nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Dün, piste giriş nedeniyle Atina ve Rodos'tan Kandiye'ye gelen iki uçak, bir süre havada tur attıktan sonra geri dönmek zorunda kalmıştı.

Yunanistan genelinde eylem yapan çiftçiler, zaman zaman şehirler arası otoyolları ve sınır kapılarını kapatıyor.

Çiftçiler, devlet teşviklerinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve yüksek üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.