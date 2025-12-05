Haberler

Gölyanı Yaylası ziyaretçilerini doğal güzellikleriyle karşılıyor

Gölyanı Yaylası ziyaretçilerini doğal güzellikleriyle karşılıyor
Güncelleme:
Giresun'daki Gölyanı Yaylası, otantik ahşap evleri ve gölüyle doğaya huzur arayanların ilgisini çekiyor. 2020'de koruma altına alınan yayla, ulaşımın kolaylaşmasıyla daha fazla ziyaretçi çekiyor.

Giresun'da otantik ahşap evleri ve gölüyle ön plana çıkan Gölyanı Yaylası, kentin önemli turizm noktaları arasında yer alıyor.

Yağlıdere ilçesinin Üçtepe beldesinde yer alan 1530 rakımlı Gölyanı Yaylası, evleri, gölü ve çevresindeki ormanıyla doğada huzur bulmak isteyenlerin adresi oluyor.

2020'de "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edilen yayla, 4 bin 200 metrelik boru hattı ile göle su çekilmesi ve 4 kilometrelik stabilize yolun beton yol hale getirilmesiyle ziyaretçi yoğunluğunu artırdı.

Üçtepe Belde Belediye Başkanı Harun Öztürk, AA muhabirine, yaylanın evleri, gölü ve çevresindeki ormanıyla otantik bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Gölyanı Yaylası'nın göç yolları güzergahında yer aldığını belirten Öztürk, sosyal medyanın da etkisiyle bozulmamış doğa arayışındaki insanlar için yaylanın önemli bir nokta olduğunu kaydetti.

Öztürk, Giresun şehir merkezine yaklaşık 65 kilometre mesafedeki yaylaya ulaşımın daha da kolaylaştığına dikkati çekerek, "Yol sorunumuzu devletimizin desteğiyle büyük ölçüde aştık, bunun için minnettarız." dedi.

Yayla sakinlerinden Resul Okur ise herkesi doğal güzelliklere şahit olmak için yaylaya davet etti.

Kaynak: AA / Aytekin Özdemir - Güncel
500
