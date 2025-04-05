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Giresun'un Doğal Güzellikleri Bayramda Yoğun İlgi Gördü

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Giresun'da Ramazan Bayramı boyunca doğal güzellikler yoğun bir şekilde ziyaretçi akınına uğradı. Kuzalan Şelalesi, Mavi Göl ve diğer turistik merkezlerde binlerce misafir ağırlandı, esnafın yüzü güldü.

Giresun'un doğal güzellikleri bayramda yoğun ilgi gördü

GİRESUN - Giresun'da Ramazan Bayramı, yoğun turistik hareketlilikle geçti. Bölgenin gözde turizm merkezleri olan Kuzalan Şelalesi, Mavi Göl, Göksu Travertenleri, Kümbet Yaylası, Kulakkaya Yaylası ve Bektaş Yaylası bayram tatili boyunca binlerce misafiri ağırladı. Tatil süresince yaşanan bu hareketlilik, hem bölge ekonomisine katkı sağladı hem de esnafın yüzünü güldürdü.

Göksu Travertenleri'nde esnaflık yapan Ercan Sertoğlu, bayram tatilinin beklentilerinin üzerinde yoğun geçtiğini belirterek, "Bayram tatili süresince 10 binden fazla misafiri ağırladık. Bu durum bizleri son derece mutlu etti. İnşallah bu yoğunluk önümüzdeki dönemde de devam eder. Tüm misafirlerimizi her zaman bekliyoruz. Herkese hayırlı bayramlar diliyoruz" dedi.

Bölge esnaflarından Aşkın Altın ise, bayramın bereketli geçtiğini vurgulayarak, "Öncelikle Bayram beklentimizin üzerinde bir yoğunlukla geçti. Ziyaretçi sayısı 10 binleri buldu. Sezonun iyi başladığını düşünüyoruz ve inşallah böyle de devam edecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Bayram tatilinde yaşanan turistik hareketliliğin, yaz sezonuna da olumlu yansıması bekleniyor. Bölge esnafı, ziyaretçilerin ilgisinden memnun olduklarını belirterek önümüzdeki süreçte daha fazla turist ağırlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Giresun'un Doğal Güzellikleri Bayramda Yoğun İlgi Gördü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT ERDOĞAN - Güncel
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