Giresun'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
Giresun'un Dereli ilçesinde jandarma ekipleri, tütün kaçakçılığı ile ilgili bir iş yerinde yaptığı operasyonda 16 bin 400 boş makaron ve 24 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. İş yeri sahibi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel