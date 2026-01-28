Haberler

Giresun'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Dereli ilçesinde jandarma ekipleri, tütün kaçakçılığı ile ilgili bir iş yerinde yaptığı operasyonda 16 bin 400 boş makaron ve 24 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. İş yeri sahibi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Giresun'un Dereli ilçesinde tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada, 16 bin 400 boş makaron ve 24 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İş yeri sahibinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adanalı seyyar satıcı 'milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum' deyip isyan etti

Adanalı adam "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti

Cani hemşirenin talebine bakın! Hakim, hiç düşünmeden reddetti
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
Adanalı seyyar satıcı 'milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum' deyip isyan etti

Adanalı adam "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı

Kurşunlardan ölü taklidi yaparak kurtulan Nazif'ten haber var
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül