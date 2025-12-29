Haberler

Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ek hizmet binasında çıkan yangında maddi hasar oluştu

Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ek hizmet binasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ek hizmet binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çıtlakkala Mahallesi'ndeki 19 Eylül Spor Salonu arkasında bulanan ek hizmet binasının ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Salık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede müdahalede bulundukları yangını söndürdü.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yangında herhangi bir can kaybı, zehirlenme ve yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

Yangının kısa sürede kontrol altına alındığını belirten Vali Serdengeçti, "Dumanın yoğunlaşması ve olası zehirlenme riskine karşı bina ivedilikle tahliye edilmiş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle de hadise büyümeden kısa sürede kontrol altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
