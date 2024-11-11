Üye Girişi
Haberler

Giresun'da Çalgan Göleti İnşaatı Tamamlandı

Giresun'da Çalgan Göleti İnşaatı Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Alucra ilçesinde eskiköy Deresi üzerine inşa edilen Çalgan Göleti, 5 bin 340 dekar tarım arazisini sulayacak. DSİ Genel Müdürü Balta, göletin tamamlanmasının çiftçilere yıllık 45 milyon lira katkı sağlayacağını belirtti.

Giresun'da Çalgan Göleti inşaatının tamamlandığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Alucra ilçesinin Eskiköy Deresi üzerine inşası tamamlanan göletin 5 bin 340 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet edeceğini belirtti.

Giresun'da baraj ve gölet depolama kapasitesini 6,35 milyon metreküp hacmine ulaştırdıklarını aktaran Balta, Alucra Çalgan Göleti'ni de tamamlayarak, Giresun'a bir sulama göleti daha kazandırdıklarını aktardı.

Balta, göletin özelliklerine değinerek, "Kil çekirdekli kaya dolgu gövde tipinde inşa ettiğimiz Çalgan Göleti, talvegten 32, temelden ise 35 metre yüksekliğine sahiptir. 467 metre kret uzunluğuna sahip göletimiz, 1176 hektometreküp su depolayacaktır. Göletimiz şu anda su tutmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Kentte son 21 yılda 7 modern sulama tesisini tamamlayarak toplamda 29 bin 650 dekar zirai tarım arazisini sulamaya açtıklarını kaydeden Balta, böylelikle çiftçilere yıllık 222 milyon lira zirai gelir artışı sağladıklarını belirtti.

Balta, Çalgan Göleti'nin sulama inşaatını bir an önce tamamlayarak çiftçilerin hizmetine sunma gayretinde olduklarını ifade ederek, "Sulama inşaatında fiziki olarak yüzde 20 seviyelerindeyiz. İş kapsamında 6 bin 78 m HDPE boru imalatını tamamladık. Çalgan Göleti'mizin sulama inşaatını da tamamladığımızda söz konusu yatırımımız ekonomimize yılda 45 milyon lira katkı sağlamış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı

 Mehmet Ali Erbil'in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi

Gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil'in ilk görüntüleri

 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış

Kapısına gelen polisleri bakın dakikalarca neden bekletmiş
Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barbaros Şansal gözaltına mı alındı? Barbaros Şansal neden gözaltına alındı? Ergin Ataman sağlık durumu nasıl? Ergin Ataman'ın hastalığı nedir? Memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Alexsa kimdir, gözaltına mı alındı? Alexander Menshikov neden gözaltına alındı? İbrahim Yılmaz gözaltına mı alındı? İbrahim Yılmaz olayı nedir? Muzaffer Zorbey Erkoçkar kimdir, ne iş yapıyor? Muzaffer Zorbey Erkoçkar neden gözaltına alındı? Sefa Caner Sarıçam kimdir? Sefa Caner neden gözaltına alındı? (arabamanya) Esma Sözen kimdir, gözaltına mı alındı? Esma Sözen neden gözaltına alındı? İbrahim Yılmaz kimdir? İbrahim Yılmaz kaç yaşında, nereli? İbrahim Yılmaz'ın hayatı ve kariyeri... Muslera, Mourinho'ya ne dedi? Muslera'dan olay sözler! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.