Giresun'da "9. Giresun Yarı Maratonu" gerçekleştirildi.

Bu yıl 49'uncusu düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında düzenlenen maratona yaklaşık 700 kişi katıldı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda 10 ve 21 kilometre olmak üzere iki kategoride koşulan yarı maratonda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Maratonda yer alan Giresun Valisi Mustafa Koç, katılımcılara teşekkür etti.