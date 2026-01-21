Haberler

Ticaret Bakanlığı'nda Ramazan Öncesi Zincir Market Toplantısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ramazan ayı öncesinde gıda sektöründeki piyasa dengelerinin korunmasına yönelik olarak ulusal zincir market temsilcileriyle kapsamlı bir toplantı yaptı. Toplantıda, fiyat oluşum süreçleri ve tedarik zinciri konuları değerlendirildi.

(ANKARA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ramazan ayı öncesinde gıda sektöründeki piyasa dengelerinin korunmasına yönelik olarak ulusal zincir market temsilcileriyle kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Bakanlığımızda, ulusal zincir market temsilcilerimizle bir araya gelerek piyasa dengelerini değerlendirdiğimiz ve gerekli tedbirleri istişare ettiğimiz kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik.

Toplantımız kapsamında, Ramazan ayı öncesinde gıda sektöründe piyasa dengelerinin korunmasına yönelik olarak sektör paydaşlarımızla değerlendirmelerde bulunduk. Bu çerçevede; başta gıda ve temel tüketim ürünleri olmak üzere fiyat oluşum süreçleri, maliyet unsurları ve tedarik zincirindeki güncel gelişmelere ilişkin hususları istişare ettik.

Vatandaşlarımızın menfaatlerini korumak ve piyasada adil, dengeli ve sürdürülebilir bir fiyat yapısını tesis etmek temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda, sektör paydaşlarımızla yakın iş birliği ve istişare içerisinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

Güllü'nün kızı Tuğyan'a bir şok daha! En yakınındaki isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu gerçek olabilir mi? Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu

Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız

Davos'taki konuşmasına damga vuran tehdit: Hayır derseniz unutmayız
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi

6 yılda boşanabilen adam mutluluğunu bakın kimlerle paylaştı
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Bu gerçek olabilir mi? Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu

Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu
Aston Villa'da Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik

F.Bahçe-Aston Villa maçında tam 5 eksik! Forma giyemeyecekler
Yeni tarzı Macron'u Trump'ın diline düşürdü! Konuşmasına ara verip dalgasını geçti

Yeni tarzı Macron'u Trump'ın diline düşürdü