Ticaret Bakanlığı'nda Ramazan Öncesi Zincir Market Toplantısı

(ANKARA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ramazan ayı öncesinde gıda sektöründeki piyasa dengelerinin korunmasına yönelik olarak ulusal zincir market temsilcileriyle kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Bakanlığımızda, ulusal zincir market temsilcilerimizle bir araya gelerek piyasa dengelerini değerlendirdiğimiz ve gerekli tedbirleri istişare ettiğimiz kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik.

Toplantımız kapsamında, Ramazan ayı öncesinde gıda sektöründe piyasa dengelerinin korunmasına yönelik olarak sektör paydaşlarımızla değerlendirmelerde bulunduk. Bu çerçevede; başta gıda ve temel tüketim ürünleri olmak üzere fiyat oluşum süreçleri, maliyet unsurları ve tedarik zincirindeki güncel gelişmelere ilişkin hususları istişare ettik.

Vatandaşlarımızın menfaatlerini korumak ve piyasada adil, dengeli ve sürdürülebilir bir fiyat yapısını tesis etmek temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda, sektör paydaşlarımızla yakın iş birliği ve istişare içerisinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."