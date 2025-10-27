Haberler

Gıda İsrafını Önlemek İçin Alışveriş Stratejileri

Gıda İsrafını Önlemek İçin Alışveriş Stratejileri
Güncelleme:
Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Güzün Kaban, gıda israfını önlemek için insanların ihtiyaçlarını belirleyerek alışveriş yapmalarını tavsiye etti. Kaban, dünya genelinde önemli miktarda meyve ve sebzenin ziyan olduğunu vurguladı ve bilinçli tüketim yöntemlerine dikkat çekti.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güzün Kaban, gıda israfının önlenmesi için insanların ihtiyaçlarını listeleyip ona göre alışveriş yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Kayseri 2. Geleneksel Et ve Ürünleri Çalıştayı'na katılmak için kente gelen Kaban, AA muhabirine, dünya genelinde özellikle meyve ve sebzelerin çok fazla israf edildiğine dikkati çekti.

Kaban, bu anlamda sadece yiyeceklerin kaybedilmediğini, aynı zamanda toprak, enerji ve sudan da israf edildiğini söyledi.

Bu nedenle her tüketicinin israfı önlemek için dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Kaban, günümüzde açlıktan ölen kişi sayısının, kanserden ölen kişi sayısından fazla olduğunu dile getirdi.

Kaban, insanların yüzyıllar boyunca iklim, yönetim ya da savaşlar sebebiyle açlıkla mücadele ettiğini belirterek, bunların yaşanabilme ihtimalini düşünüp ona göre stratejiler oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Gıda israfının evlerde başladığının altını çizen Kaban, şunları kaydetti:

"En önemli şey ihtiyacın kadar al. 2 elma yiyecekseniz o kadar alın, 5 elma almayın mesela. Biz bunu toplum olarak kaçırıyoruz. Onun dışında da evlerde nasıl muhafaza yapacağımızı bilmiyoruz. Özellikle meyve ve sebzeleri hangi şartlarda koruyacağımızı, muhafaza etmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Bu nedenle de meyve ve sebzeyi çok fazla ziyan ediyoruz. Bunun dışında planlı alışveriş yapmak lazım. Hiçbirimiz ihtiyacımızı listeleyip ona göre alışveriş yapmıyoruz. En başta yapılması gereken şey bu. İhtiyacın kadar almak. Biz en başta alırken israfa başlıyoruz, az almayı bilmiyoruz. Toplum olarak en başta orada kaybediyoruz. Gıda kaybı olarak bakınca üretim aşamasında özellikle depolama sistemlerinin geliştirilmesi ve teknolojik anlamda gıdalarımızı üretirken de muhafaza etmeyi iyi bilmemiz lazım."

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
Haberler.com
title
