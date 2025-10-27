Haberler

Gıda Fiyatları İçin Önlemler Alındı

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, temel gıda ürünlerindeki fiyat gelişmelerini ve arz talep durumunu ele aldı. Üreticilere desteklerin artırılacağı ve gıda fiyatlarının istikrarı için tedbirlerin uygulanacağı açıklandı.

(ANKARA) - Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da katıldı.

Toplantıda, Komitenin önceki toplantılarında alınan kararlarda gelinen aşamanın değerlendirilmesinin ardından ana gündem maddesi olan temel gıda ürünlerindeki fiyat gelişmeleri ile arz ve talep durumunun detaylı şekilde ele alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Toplantıda, Komitenin önceki toplantılarında alınan kararlarda gelinen aşamanın değerlendirilmesinin ardından ana gündem maddesi olan temel gıda ürünlerindeki fiyat gelişmeleri ile arz ve talep durumunun detaylı şekilde ele alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yurt içi üretim tahminleri dikkate alınarak tüketicilere sağlanan arzın bazı gıda ürünlerinde ithalat yoluyla desteklenmesi suretiyle dengeli bir şekilde devam edeceği teyit edilmiştir. Ayrıca, fiyat hareketlerinden tüketicilerimizin asgari düzeyde etkilenmesini teminen alınabilecek kısa vadeli tedbirler değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, ekmek gibi bazı temel gıda ürünlerine ilişkin mal ve hizmet tarifelerinin belirlenmesine yönelik ilgili mevzuatın incelenerek daha etkin bir modele geçilmesi amacıyla gerekli çalışmaların tamamlanması kararlaştırılmıştır.

"Üreticilere verilen desteklerin artırılarak devam ettirilmesi kararlaştırılmıştır"

Arz yönlü tedbirler kapsamında orta vadede örtü altı üretim ve tarımsal sulama yatırımları dahil sürdürülebilir üretimin sağlanması için üreticilere verilen desteklerin artırılarak devam ettirilmesi kararlaştırılmıştır. Toplantıda, temel gıda ürünlerinde fiyat istikrarını olumsuz etkileyebilecek faktörlerin kök nedenleri değerlendirilmiş olup ilgili kurumların eşgüdüm içinde başta Erken Uyarı Sistemi olmak üzere gerekli çalışmaları sürdürmesinin önemi vurgulanmıştır.

Komite, enflasyon hedeflerinden taviz vermeden gıda fiyatlarında istikrara ve gıda arz güvenliğine katkı sağlayacak, üreticiyi ve tüketiciyi gözetecek tüm tedbirleri bütüncül bir şekilde uygulamaya devam edecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
