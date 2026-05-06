Sakarya'da sular çekilince selin hasarı ortaya çıktı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen selde hasarın boyutu suyun çekilmesiyle ortaya çıktı. Kamışlı Mahallesi'nde yolların kapanması ve heyelanlar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.
Geyve'ye bağlı Kamışlı Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak sonrası su baskınları yaşandı. Bugün suların çekilmesiyle selin oluşturduğu hasar gözler önüne serildi. Selin taşıdığı toprak yığınları bazı bölgelerde heyelana neden olurken, yolların kullanılamaz hale geldiği görüldü. İki ana ulaşım yolunun da kapanması nedeniyle mahalleye araçla giriş sağlanamıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı