Getir, n11'in tüm hisselerini satın aldı

Getir kurucusu Nazım Salur, Getir olarak geçen yıl üçte bir hissesini alarak ortak oldukları n11'in diğer hisselerini de aldıklarını söyledi. Salur, "N11.com'u kurup büyüten ortaklarımız Doğuş Grubu ve SK Holdings'e bugüne kadar yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni bir n11.com yakında." ifadelerini kullandı.

N11'in yüzde 33 hissesini elinde bulunduran Getir, diğer hisselerini de satın aldı. Getir'in kurucusu Nazım Salur, gelişmeyi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

AÇIKLAMAYI TWİTTER HESABINDAN DUYURDU

Getir kurucusu Nazım Salur, kişisel Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yaptı. "Getir olarak geçen yıl üçte bir hissesini alarak ortak olduğumuz n11'in diğer hisselerini de aldık. N11.com'u kurup büyüten ortaklarımız Doğuş Grubu ve SK Holdings'e bugüne kadar yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni bir n11.com yakında." ifadelerini kullandı.

GETİR

Getir, 2015 yılında kurulan bir şirket. Mobil uygulaması aracılığıyla, restoran yemek teslimatları ve market ürünleri için teslimat hizmeti sunmaktadır. Şirket, Türkiye başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde hizmet vermektedir.