Üye Girişi
Haberler
Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü
İmralı görüşmeleri devam ederken Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Arkadaşlara talimatı verdim

İmralı görüşmeleri devam ederken Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış
AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı
Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek

Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek

Gerze Belediye Başkanı Belovacıklı, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve seçimlerde oy kullandı.

Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Belovacıklı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış" adlı fotoğrafına oy veren Belovacıklı, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Hussain Ali'nin "Çamur Deryası", "Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" adlı fotoğraflarını seçti.

Belovacıklı, bu yıla özel eklenen " Özgür Suriye" kategorisinde ise Murat Şengül'ün "Halkın gücü" adlı fotoğrafını oyladı.

Belovacıklı, AA'nın birçok dilde tüm dünyaya ulaşarak gerçek ve objektif haberleri aktardığını belirterek, çalışmada emeği geçen AA çalışanlarını tebrik etti.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
img

Esed mi? Esad mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu
img

Kademeli Emeklilik geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı!
img

"Bahçeli'nin cümlesini duyunca elimdeki çatalı düşürdüm"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkinci İmralı görüşmesi ne zaman? DEM Parti heyetinden açıklama

İkinci ziyaret için süreç başlıyor! Merak edilen tarih de belli oldu
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Serenay Sarıkaya ifade verdi! Gülerek girdiği adliyeden ağlamaklı çıktı

Sipariş soruya ezbere yanıt! Gülerek girdiği adliyeden ağlayarak çıktı
Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor

Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor
AK Parti'ye geri döneceği konuşulan Davutoğlu, gemileri yaktı

AK Parti'ye döneceği konuşuluyordu, son konuşmasıyla gemileri yaktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.