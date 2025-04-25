Gerede Çayı'ndaki Kirlilik Alarm Veriyor

Fabrikaların zehrini kustuğu dere can çekişiyor

BOLU - Bolu'nun Gerede ilçesinden başlayıp Karabük'ün Eskipazar ilçesine kadar uzanan 288 kilometrelik Gerede Çayı, Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalardan arıtılmadan bırakılan kimyasal atıklar nedeniyle alarm veriyor.

Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların evsel, sanayi ve kimyasal atıklarını arıtmadan Gerede Çayı'na deşarj etmesi sebebiyle yaklaşık 10 yıldır kirlilik ve kötü koku şikayetleri devam ediyor. Kimyasal atıklarını çaya boşaltan fabrikalara birçok kez ceza kesilmesine rağmen Bolu Çayı ile birleşerek Yenice Irmağı adıyla Zonguldak Filyos'tan Karadeniz'e boşalan Gerede Çayı'ndaki kirliliğin önüne geçilemiyor. Yaşanan kirlilik ve kötü kokudan Gerede Çayı'nın geçtiği 100'ü aşkın köy etkileniyor. Suya yakın noktalarda yerleşim alanlarının bulunması ise endişe oluşturuyor. Dron ile çekilen görüntülerde siyaha bürünen çayın yakınında ineklerin otladığı görüldü.

Konuyla ilgili daha önce sosyal medyada duyarlılık gösteren Mahmut Alan, "Zehirin tam dibinde ev var, yaşam var, çocuklar oynuyor. Yazık günah, sadece metreler var zehire. Sadece doğayı değil, insanı da öldürüyor. 3 sene önce bu alanın görüntülerini çekmiştik ama değişen hiçbir şey yok. Buradaki asit, köprünün demirini bile paramparça ediyor" dedi.