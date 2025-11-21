Genel Sağlık Sigortası Primi Yüzde 6'ya Çıktı
Cumhurbaşkanı kararı ile, Genel Sağlık Sigortası primini kendi ödeyenler için aylık prim oranı yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkarıldı. Bu değişiklikle prim ödemesi 780 liradan 1560 liraya yükseldi ve 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.
Cumhurbaşkanı Kararı ile Genel Sağlık Sigortası primini kendi ödeyenler için aylık yüzde 3 olan prim oranı yüzde 6'ya çıkarıldı.
Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Genel Sağlık Sigortası primini kendi ödeyenler için yüzde 3 olan prim oranı yüzde 6 olarak güncellendi. Böylece, bu kapsamdaki kişilerin aylık 780 lira ödediği prim tutarı 1560 lira oldu.
Karar, 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.
Genel Sağlık Sigortası kapsamında ödenen prim ile yalnızca primi ödeyen kişi değil, bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.
