Trabzonspor'u Mağlup Eden Gençlerbirliği Ligde Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 yenerek ligde kalmayı başardı.
Papara Park'ta oynanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45'inci dakikada Traore, 88'inci dakikada Tongya ve 90+3'üncü dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, Süper Lig'de kalmayı garantiledi. Karşılaşmanın ardından başkent ekibi galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.