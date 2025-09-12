Genç Parti Genel Başkanı Şahindur'dan 'Özelleştirme' Tepkisi: "İktidar Satacak Bir Şey Bulamadığı İçin Sıra Miletin Köprülerine, Yollarına Geldi"

(ANKARA) - Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki köprü ve otoyollarının özelleştirileceği iddiasına ilişkin "İktidar satacak bir şey bulamadığı için sıra milletin köprülerine, yollarına geldi. Bu vatanın tapulu malı emperyalist şirketlere peşkeş çekilemez" açıklamasını yaptı.

Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesinde olan köprü ve otoyolların özelleştirileceği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. İktidarın özelleştirme politikalarını eleştiren Şahindur, "Bu karar açıkça milleti soygun düzenine mahkum etmektir" dedi.

Şahindur, "İktidar satacak bir şey bulamadığı için sıra milletin köprülerine, yollarına geldi. Bu vatanın tapulu malı emperyalist şirketlere peşkeş çekilemez" ifadesini kullandı.

"Erdoğan sözlerini ne çabuk unuttu?"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte aynı köprülerin ihaleleri için yaptığı açıklamaları hatırlatan Şahindur, şunları kaydetti:

"Planlanan özelleştirmeler arasında 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile dokuz otoyolun işletme hakları olduğunu öğrendik. Benzer süreç 2012 yılında da yaşanmıştı. O dönem Başbakan olan Erdoğan ihaleyi kabul etmenin vatana ve halka ihanet olacağını söylemişti. Arşiv hiçbir zaman unutmuyor, yanıltmıyor. Erdoğan bu sözlerini ne çabuk unuttu? Ülkemizde 1986 ve 2024 yılları arasında yapılan tüm özelleştirmelerin toplamı 134.1 milyar liraya karşılık geliyor. Bugün 2026 yılı için planlandığı ifade edilen özelleştirmelerin toplam büyüklüğü ise 186 milyar lira. Yani acaba Sayın Erdoğan, bu devasa bütçe karşısında mı geçmişteki sözlerini unuttu?

"Kriz tırmanıyor"

En son geçtiğimiz aylarda, 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program kapsamında yap-işlet-devret projeleri olan köprü ve otoyolların garanti ödemelerine 3 yıl için 327 milyar lira daha ayrıldığını öğrendik. Üstelik bu rakama Avrasya Tüneli, Şehir Hastaneleri ve Havaalanları dahil değildi. Ancak kur garantili olan köprü ve tünel fiyatları dolay kuru ile birlikte katlanıyor, daha da katlanacak. 2022 yılında 36 milyar olan garanti ödeme tutarı 2023 yılında 53 milyar, 2024 yılında 74 milyar liraya çıktı. Sadece son 2 yılda ayrılan bütçe ikiye katlandı. 6 yıl içinde bu projeleri işleten müteahhitlerin cebine Hazine'den yaklaşık 500 milyar lira girecek. Yap-işlet-devret projeleri için KGM bütçesinden ödenen garantiler yıllar itibarıyla katlanarak artıyor, kriz tırmanıyor."

"İktidara çağrımız nettir, bu hatadan derhal dönün"

Şahindur, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bu özelleştirme gerçekleşirse halkımız zaten enflasyon altında ezilirken bir de fahiş geçiş ücretleriyle karşı karşıya kalacak. Onlarca yıldır milletin kanıyla, canıyla, alın teriyle yapılan bu milli varlıklar, bir avuç açgözlü zihniyetin kar hırsına kurban edilemez. Bu karar Türkiye'nin geleceğini satmaktır. Açıkça ilan ediyoruz: Genç Parti olarak bu ihanet projesinin karşısında duracağız. İktidara çağrımız nettir, bu hatadan derhal dönün. Köprülerimiz, yollarımız bizimdir, milletindir ve öyle kalacaktır."