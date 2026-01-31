Gemerek Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası seçimlerinde Gemereklioğlu güven tazeledi
Gemerek Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın olağan genel kurulu, tek liste ile yapılan seçimde mevcut başkan Oğuz Gemereklioğlu'nun güven tazelemesiyle sonuçlandı. Gemereklioğlu, 132 oy alarak üyelerine teşekkür etti.
Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel