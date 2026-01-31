Haberler

Gemerek Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası seçimlerinde Gemereklioğlu güven tazeledi

Gemerek Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın olağan genel kurulu, tek liste ile yapılan seçimde mevcut başkan Oğuz Gemereklioğlu'nun güven tazelemesiyle sonuçlandı. Gemereklioğlu, 132 oy alarak üyelerine teşekkür etti.

Gemerek Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın olağan genel kurulu yapıldı.

Gemerek Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve tek liste ile gidilen seçimde, mevcut başkan Oğuz Gemereklioğlu güven tazeledi.

Kullanılan 132 oyun tamamını alan Gemereklioğlu, kendisine duyulan güvenden dolayı üyelere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel
