Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı Yeniden Yapılandırıldı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde yapılan değişiklikle, Risk Analizi Daire Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) teşkilat yapısı içinde düzenlendi. Düzenleme ile vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin tespitine yönelik risk analizi çalışmalarının merkezi ve sistematik bir yapı altında yürütülmesi hedefleniyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) teşkilat yapısında değişikliğe gidildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Risk Analizi Genel Müdürlüğü kaldırılarak, "vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin tespitine yönelik çalışmaların merkezi ve sistematik bir yapı altında yürütülmesi" GİB teşkilatı bünyesinde Risk Analizi Daire Başkanlığı kuruldu.

Risk Analizi Daire Başkanlığı'nda, vergi uyumunu izleme ve ölçme, mükelleflerin risk durumlarını analiz etme ve bu analizlere dayalı değerlendirmeler yapılacak.