Gelibolu'da Balıkçılara Sürdürülebilir Balıkçılık Eğitimi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen toplantıda balıkçılara avcılık faaliyetleri, sürdürülebilir balıkçılık yöntemleri ve yasal mevzuatlar hakkında bilgi verildi. Toplantıya Sahil Güvenlik ekipleri de katılarak yasa dışı avlanma ile ilgili sunumlar yaptı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Güney Marmara Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı personelinin katılımıyla Gelibolu Merkez Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen toplantıda, bölgedeki balıkçılar bilgilendirildi.
Sahil Güvenlik ekipleri, yasa dışı avlanmanın önlenmesi, sürdürülebilir balıkçılık uygulamaları ve deniz ekosisteminin korunması konularında sunum gerçekleştirdi.
Balıkçılar denizde karşılaştıkları sorunları ve taleplerini yetkililere iletti.
Toplantıya Gelibolu Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Hakan Karademir, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kılıç ve çok sayıda balıkçı katıldı.