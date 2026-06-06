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Davutoğlu'ndan Erdoğan'a faiz tepkisi: Bereketi kaçıranlar kim?

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Faizin olduğu yerde bereket olmaz" sözlerine tepki göstererek, "Faizin olduğu yerde elbette bereket olmaz ama bereketi kaçıranlar kimlerdi?" sorusunu yöneltti.

(ANKARA)- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Faizin olduğu yerde bereket olmaz" sözlerine tepki göstererek, "Faizin olduğu yerde elbette bereket olmaz ama bereketi kaçıranlar kimlerdi?" sorusunu yöneltti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Finans Merkezi'nde 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada "Faizin olduğu yerde bereket olmaz" ifadesine tepki göstererek, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanı yine yüksek faizden şikayet ediyor.  Peki sormazlar mı: 'Nas var' diyerek uygulanan yanlış politikaların bedelini bu millete kim ödetti? Düşük faiz görüntüsünde Kur Korumalı Mevduat üzerinden vahşi bir servet transferini kim yaptı? Faizi yükselten kimdi? Alım gücünü kim eritti? Zenginle fakir arasındaki uçurumun sebebi kimdi? Faizin olduğu yerde elbette bereket olmaz ama bereketi kaçıranlar kimlerdi? Ülkemizi yabancı faiz lobileri için cennet haline kim getirdi? Sorumluluğu ilgili bakanlar ve kurumlara yükleyerek faiz konusunda kısır bir döngü ile sürekli bir uçtan diğer uca savrulan kim?"

Kaynak: ANKA
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