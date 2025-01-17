Üye Girişi
Haberler
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 terörist öldürüldü

Kandil'in kirli planı bozuldu! Öldürülen terörist sayısı hayli fazla
İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkes kararını bugün de oylamayacak

Dünyanın beklediği haber yine gelmedi! Oylama bugün de yapılmayacak
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: Aylık gelirim 85 bin TL

Rıza Akpolat'ın ifadesinde çarpıcı detay! Aylık gelirini de açıklamış

Geely, Mısır'da İlk Sökülebilir Fabrikasında İki Model Üretmeye Başladı

Geely, Mısır'da İlk Sökülebilir Fabrikasında İki Model Üretmeye Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çinli otomotiv üreticisi Geely Auto Grubu, 6 Ekim Şehri'ndeki yeni fabrikasında Coolray ve Emgrand modellerinin üretimine başladı.

6 EKİM ŞEHRİ, 17 Ocak (Xinhua) -- Çinli otomotiv üreticisi Geely Auto Grubu, Mısır'daki ilk tamamen sökülüp takılabilir fabrikasında iki modelin üretimine başladı. Şirket, çarşamba günü 6 Ekim Şehri'ndeki tamamen sökülüp takılabilir tesisinde düzenlenen bir törenle tesiste yerel olarak montajı gerçekleştirilen iki popüler modeli Coolray ve Emgrand'ı tanıttı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
img

Zübük filmi yeniden çekiliyor! Başrol bakın kim oldu
img

9-0'lık maç sonrası dünyaca ünlü yıldızın kalemini kırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu
Sezonun ilk yabacı VAR hakemi açıklandı: İşte yöneteceği maç

Sezonun ilk yabacı VAR hakemi açıklandı: İşte yöneteceği maç
TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
ABD'den sürpriz Suriye hamlesi! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Yok artık Arda Güler! 70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.