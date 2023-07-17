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Gebze'de Parkta Cinayet

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir parkta Cihat Bayar'ın başından tabanca ile vurulmuş cansız bedeni bulundu. Cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir parkta Cihat Bayar'ın (25) başından tabanca ile vurulmuş cansız bedeni bulundu.

Olay, gece saatlerinde Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi Yunus Emre Parkı'nda meydana geldi. Bölgede çöp toplayan bir kişi, parkta hareketsiz yatan erkeği fark edince polise haber verdi. Gelen ekipler Cihat Bayar olduğu belirlenen kişinin tabancayla başından vurulup hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinde, herhangi bir silah bulunamadı. Cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Güncel

İstanbul Caddesi Gebze Güncel Haberler

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