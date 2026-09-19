Gebe hayvanlarda yavru kaybı desteği genişletildi, tutarlar yüzde 100 artırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Gebe hayvanlarda meydana gelen yavru kayıplarına yönelik desteklerin kapsamı genişletilirken, destek tutarları yüzde 100 artırıldı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle gebelik sürecindeki yavru kayıplarına yönelik desteklerde yeni dönem başladı.

Düzenlemeyle daha önce yalnızca aşı kaynaklı atıklarla sınırlı olan destekler, bulaşıcı hastalıklar ve diğer nedenlerle meydana gelen yavru kayıplarını da kapsayacak şekilde genişletildi.

Bu kapsamda, buzağı ve malak başına verilen destek 20 bin liraya, kuzu ve oğlak başına verilen destek ise 4 bin liraya yükseltildi.

Açıklamada, destek tutarlarının yüzde 100 artırıldığı belirtilerek, yeni uygulamayla yetiştiricilerin emeğinin korunması ve sürdürülebilir hayvancılığın güçlendirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA