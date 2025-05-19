Gaziosmanpaşa'da Mustafa Yeşil Yaşam Merkezi Açıldı

Gaziosmanpaşa'da, içerisinde gençlik merkezi, kütüphane, emekli evi, çocuk oyun alanları ile yeşil alanların yer aldığı Mustafa Yeşil Yaşam Merkezi hizmete açıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından hizmete açılan tesis, görevi başındayken 2002'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Mustafa Yeşil'in adını aldı.

Her yaştan vatandaşın vakit geçirebileceği tesiste bulunan Gençlik Merkezi, sessiz çalışma alanları, zengin içerikli kütüphanesi ve kafeterya bölümünden oluşuyor.

Küçükköy Emekli Evi'nde ise ilçede ilk kez hayata geçirilen projeyle, emeklilerin sosyal aktivitelerde bulunacağı, keyifli vakit geçireceği ve günlük yaşamda daha aktif roller alabilecekleri bir mekan hazırlandı.

Tesisin açılışında konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Bahçetepe, "Böylesine anlamlı ve özel bir günde Gaziosmanpaşa'mıza yakışacak, her yaştan komşumuzun gündelik hayatına dokunacak, onların sosyal hayatını kolaylaştıracak Mustafa Yeşil Yaşam Merkezi'ni açmaktan çok mutluyuz, gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri günden bu yana Gaziosmanpaşa'nın bütün kaynaklarını vatandaşların lehine kullandıklarını kaydeden Bahçetepe, ilerleyen süreçlerde yapacakları yatırımlarda önceliklerinin çocuklar, gençler, kadınlar ve emekliler olacağını kaydetti.