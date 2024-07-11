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Gaziantep Ticaret Odası İŞKUR ve KOSGEB ile Bilgilendirme Programı Düzenledi

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Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliğinde bilgilendirme programı düzenledi. Programda, İŞKUR ve KOSGEB destek programları hakkında bilgi verildi.

Gaziantep Ticaret Odasında (GTO) Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliğinde bilgilendirme programı yapıldı.

GTO'dan yapılan açıklamada, işletmelerin ticari faaliyetlerini geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak hedefi,le İŞKUR ve KOSGEB tarafından uygulanan destek programlarının GTO üyelerine tanıtıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in çok daha iyi olabilmesi, işletmelerin kendilerini geliştirebilmesi ve ülke kalkınmasına katkı sağlanabilmesi için bu desteklere ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Bu ihtiyacımızı Gaziantep Ticaret Odası olarak her platformda dile getiriyoruz. Bu bağlamda işletmelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli fırsatlar sunan İŞKUR ve KOSGEB destek programlarını da çok önemsiyoruz." dedi.

Programda, KOSGEB İl Müdürü Muhammed Paksoy ve İŞKUR İl Müdürü Aytekin Doğan, çeşitli konu başlıklarında destek ve teşviklerle ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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