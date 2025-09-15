Haberler

Gaziantep'teki Islak Mendil Fabrikasında Yangın

Gaziantep'teki Islak Mendil Fabrikasında Yangın
Güncelleme:
Gaziantep'te bir ıslak mendil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 işçi dumandan etkilendi, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GAZİANTEP'te ıslak mendil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı.

5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde ıslak mendil üretimi yapan bir fabrikada sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmalarının devam ederken, 2 işçi ise dumandan etkilendi. Zarara yol açan yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
