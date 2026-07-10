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Gaziantep'te yasa dışı bahis ve sanal dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlılardan 13'ü tutuklandı

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Gaziantep'te yasa dışı bahis ve sanal dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 12'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gaziantep'te yasa dışı bahis ve sanal dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, haziran ayında internet siteleri üzerinden telefon ve ev eşyası satışı ile icra dosyalarının kapatılması vaadiyle 12 vatandaşı dolandırdığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda dijital materyal ve cep telefonu ele geçirilirken 25 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
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