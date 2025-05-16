Gaziantep'te tavuk ürünleri satan işletmeler denetlendi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde tavuk döner satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde tavuk ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Açıklamada, halk sağlığı korumaya yönelik denetimlerine ara vermeden devam edildiği, son günlerde tavuk ürünlerinde sıkça yaşanan sorunlar üzerine tavuk ürünleri satışı yapan işletmelerin mercek altına alan alındığı ve sıkı denetim yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde, standartlara uygun üretim ve satış yapmayan işletmeler hakkında işlem yapıldığı ifade edildi.