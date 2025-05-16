Gaziantep'te tavuk ürünleri satan işletmeler denetlendi

Gaziantep'te tavuk ürünleri satan işletmeler denetlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde tavuk döner satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde tavuk döner satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde tavuk ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Açıklamada, halk sağlığı korumaya yönelik denetimlerine ara vermeden devam edildiği, son günlerde tavuk ürünlerinde sıkça yaşanan sorunlar üzerine tavuk ürünleri satışı yapan işletmelerin mercek altına alan alındığı ve sıkı denetim yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde, standartlara uygun üretim ve satış yapmayan işletmeler hakkında işlem yapıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
'Suudi Arabistan'da kalacak mısınız?' sorusuna Fatih Terim'den net yanıt

Suudi Arabistan'dan ayrılıp ayrılmayacağını açıkladı
Süper Lig'in en pahalı futbolcusu olacak! Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor
Hande Erçel derin yırtmaçlı cesur elbisesiyle geceye damga vurdu

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle geceye damga vurdu
Körfez turu Trump'ın cebini doldurdu! ABD'nin kazancı çok büyük

Körfez turu Trump'ın cebini doldurdu! ABD'nin kazancı inanılmaz
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım

Taraftar çıldıracak! Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar, faiz ve enflasyon beklentileri belli oldu

Dolar, faiz ve enflasyon beklentileri değişti
Konya'daki depreme yakalanan kadının ilk tepkisi gülmek oldu

Depreme yakalanan kadının verdiği tepki bomba
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.