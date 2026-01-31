Haberler

Gaziantep'te sahte parayla küçükbaş hayvan alan 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te sahte parayla küçükbaş hayvan alan 3 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sahte parayla küçükbaş hayvan satın alan 3 kişi gözaltına alındı. Jandarma, şüphelilerin genel takibini yaparak yakaladı ve sahte paralar ile hayvanları ele geçirdi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sahte parayla küçükbaş hayvan satın alan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 3 kişiye 64 bin lira karşılığında küçükbaş hayvan satan O.E.O, paraların sahte olduğunu öğrenmesi üzerine durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri fiziki ve teknik takip sonucu, şüphelilerin M.E, H.K. ve İ.Y. olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar sahte para ve küçükbaş hayvanlar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, jandarma ekipleri, küçükbaş hayvanları sahibi O.E.O'ya teslim etti.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Yeni Epstein belgelerinde şok Prens Andrew detayı! Yerdeki kadının üzerine eğilmiş

Cinsel istismar adasındaki yeni belgelerde şok Prens Andrew detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu

Erdoğan'dan çifte görev! Hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı

Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı
Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular

Fener taraftarı şokta! Takımın yıldızının yeni adresini duyurdular
Babasına ölmeden 4 dakika önce söz verip yerine getirdi, köyün 'Kraliçesi' oldu

Babasına ölmeden 4 dakika önce söz verdi, köyün "Kraliçesi" oldu