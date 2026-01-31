Gaziantep'te sahte parayla küçükbaş hayvan alan 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sahte parayla küçükbaş hayvan satın alan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 3 kişiye 64 bin lira karşılığında küçükbaş hayvan satan O.E.O, paraların sahte olduğunu öğrenmesi üzerine durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri fiziki ve teknik takip sonucu, şüphelilerin M.E, H.K. ve İ.Y. olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar sahte para ve küçükbaş hayvanlar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, jandarma ekipleri, küçükbaş hayvanları sahibi O.E.O'ya teslim etti.