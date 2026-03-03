Haberler

Gaziantep'te römork hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Güncelleme:
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir fabrikanın bahçesinden traktör römorkunun çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güllühöyük Mahallesi Leçe mevkisinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir gıda firmasının bahçesinden M.Y'ye ait traktör römorkunun çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin traktörle fabrika bahçesine girdiğini, römorku traktörün arkasına takarak olay yerinden ayrıldığını tespit etti.

Ekipler, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin alana traktörle gelmesi ve römorku traktöre bağladıktan sonra uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
