Haberler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hizmet-İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesi ile belediye personeline yüzde 24 ile 34 arasında zam yapıldı. Sözleşme ile 9 bin personelin maaşları ile ikramiye ve bayram yardımları artırıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında şirket personelini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesiyle belediyede görev yapan personellere yüzde 24 ile yüzde 34 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

Bu kapsama toplu sözleşme kapsamında görev yapan 9 bin personelin ikramiye ve bayram yardımları dahil aylık ortalama gelirleri en düşük 64 bin, en yüksek 80 bin lira arasında olacak şekilde artırılarak işçilerin refah seviyesi yükseltildi.

Sözleşmenin yürürlük süresi sonuna kadar her 6 ayda bir memurlara yapılacak zam oranına eşdeğer şekilde personele de ek zam uygulanacak.

Öte yandan yıllık ödenen ikramiyelerin toplamı, toplu iş sözleşmesinin ardından 2026 yılında 60 yevmiye, 2027 yılında 64 yevmiye, 2028 yılında ise 68 yevmiye olarak belirlendi. Bayram yardımları ise 20 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı.

Yeni sözleşme sonrasında engelli çocuğu bulunan çalışanlara verilen çocuk yardımları ise yüzde 50 oranında artırılacak.

Evlenen çalışanlara yaklaşık bir çeyrek altın tutarında destek verilirken, avukat, mühendis, mimar, şehir plancısı, öğretmen, tekniker, fizyoterapist ve eğitmenler için unvan primi ödemesi hayata geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, personelle bir aile olduklarını belirterek,

"İnsanların canı, malı, ailesi, inancı bize emanet ve biz bir aileyiz. Bir kendi küçük çekirdek ailemiz var, bir de Gaziantep Büyükşehir ailesi var, bir de Gaziantep ailesi var. Gaziantep ailesi yaklaşık 2 milyonluk ailenin her bir mensubu bize emanet. Dolayısıyla onların çocukları, onların aileleri, onların yaşam standartları hepsi bize emanet."

Hak-İş Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver, güncel mali hakların yanı sıra insanların hayatlarına dokunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

Meclis'teki taciz rezaletinde tartışma yaratacak karar
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Savcılık spor yorumcusu Erman Toroğlu için harekete geçti
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı

CHP'den istifa eden Özarslan'dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı
Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid

Arda'ya demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu

Küfürler yağdırdığı isim Özgür Özel için harekete geçti
'Yeni nesil' çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar

5 yıldızlı otelin terasından koca şehri haraca bağlamışlar
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı
Teknede hareketsiz bulunan Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni

Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni
Real Madrid tek başına kaldı! Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi

Dünya devi o ligden resmen çekildi