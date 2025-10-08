Haberler

Gaziantep'te Makinalı Pamuk Hasadı Başladı

Gaziantep'in Araban Ovası'nda çiftçiler 15 bin dönüm arazide makinalı pamuk hasadına başladı. Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, bu yıl ekim alanının geçen yıla göre azaldığını belirtirken, su kaynaklarının korunması ve modern sulama yöntemlerinin önemini vurguladı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, geçmiş yıllarda yaklaşık 35 bin dönüm pamuk ekimi yapılırken bu yıl ise 15 bin dönüm pamuk ekili alanda hasat yapıldığını söyledi.

Pamuğun ülke ve bölge ekonomisine önemli katkı sağladığını belirten Altun, "Son yıllarda yaşanan sıcaklık artışları ve beklenen yağışların gerçekleşmemesi, tarımsal üretimde yeni denge arayışlarını beraberinde getiriyor. Bu nedenle su kaynaklarının korunması, modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve iklim şartlarında daha dayanıklı pamuk çeşitlerinin geliştirilmesi her zamankinden büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel
